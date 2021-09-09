РИАМО - 9 сен. За прошедшие сутки в Московской области выявили 525 случаев заражения Covid-19, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 428 672 случая заболевания, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

В медорганизациях Подмосковья проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

Жителям региона напоминают, что остановить пандемию поможет только вакцинация от Covid-19. Привиться можно бесплатно в медучреждениях Подмосковья, а также в мобильных пунктах вакцинации.

В области работает горячая линия по вопросам Covid-19 по единому номеру «122» и тематический сайт.

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