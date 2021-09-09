РИАМО - 9 сен. В Подмосковном Ашукине транспортно-боевому вертолету Ми-8МТВ-2 отдельной авиационной эскадрильи Центрального округа Росгвардии присвоено почетное наименование «Герой России Василий Чубенко» в честь офицера внутренних войск, погибшего при исполнении воинского долга, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Мероприятие прошло на территории бригады оперативного назначения Росгвардии в день 50-летия со дня рождения полковника Василия Чубенко. В нем поучаствовали командующий Центральным округом войск Нацгвардии генерал-полковник Александр Попов, замначальника Главного военно-политического управления Росгвардии генерал-майор Андрей Щербина, замначальника Главного управления авиации Росгвардии генерал-майор Дмитрий Костюнин, военнослужащие бригады и отдельной авиационной эскадрильи, ветераны Центрального округа, родственники полковника Чубенко, представители духовенства, общественных организаций и местной администрации.

Вертолет «Герой России Василий Чубенко» стал первым вертолетом в войсках Нацгвардии, названным в честь военнослужащего войск правопорядка. Также в честь Чубенко назван кадетский класс в московской школе и класс общеобразовательной школы в Ростовской области, в которой он учился. Зимой планируется гашение почтовой марки, посвященной полковнику.

С декабря 2004 года Василий Чубенко руководил штабом оперативной группировки внутренних войск по Республике Дагестан. За время службы он организовал и провел более 20 спецопераций, в результате которых были ликвидированы и захвачены десятки боевиков и предотвращены крупные теракты.

Последняя спецоперация под руководством Чубенко сорвала планы террористов по захвату школы в Хасавюрте. В ходе боевых действий полковник вступил в перестрелку с одним из боевиков, смог уничтожить его, но получил ранение в голову, от которого позже скончался.

Указом президента РФ ему посмертно было присвоено звание Героя России.