РИАМО - 9 сен. Наиболее развитыми в сфере гастрономического туризма городами Подмосковья являются Коломна, Серпухов, Сергиев Посад, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.
В Подмосковье активно развиваются гастробренды. Всероссийскую известность получили коломенские пастила, калачи и улитки.
«Мы гордимся нашими городами. Наши три старых города - Коломна, Серпухов и Сергиев Посад - это такие гастрономические столицы области», - сказала Наталья Виртуозова.
По ее словам, различные гастрономические проекты реализуют и в других городах.
«В наших маленьких городах есть свои фестивали - «Русский холодец», «Масленица в Захарово», «Ярмарка мастеров», «Луховицкий огурец» и многие другие», - добавила вице-губернатор.
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