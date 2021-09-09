РИАМО - 9 сен. Регионы России должны объединиться для развития гастрономического туризма и привлечения иностранцев, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Внутренний туризм начал возрождаться. Мы должны бороться за европейского, азиатского туриста. Для этого мы должны больше об этом говорить. Мы должны объединиться и завоевать международного туриста, который очень нужен особенно нашим маленьким городам, возрождению их экономик», - заявила Наталья Виртуозова.

Она отметила, что гастротуризм - это перспективное направление для привлечения инвестиций и повышения популярности российских традиций. В этой работе должен помочь посол Всемирной туристской организации ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов. Также важно было бы иметь свою систему оценки ресторанов.

«Мы все в начале пути. Хотя есть уже определенные победы. На сегодняшний день нам не хватает рекламы, информационной поддержки, объединения наших усилий, мы не так часто друг к другу ездим в гости», - уточнила вице-губернатор.

По ее словам, в Подмосковье успешно реализуются интересные проекты - фестиваль «Сыр. Пир. Мир» собрал фермеров из более чем 50 регионов, вся продукция была распродана. Туристам хорошо знакомы гастрономические бренды Коломны - пастила, калачи, сыры, улитки, а также дмитровский пряник, луховицкий огурец.

«Люди готовы платить за здоровое питание, за лучшие продукты. Для нас гастротуризм - это также Зарайск, Талдом, Серпухов. Чтобы эти города поднять, нужно развивать экономику, развивать туризм и гастротуризм», - заключила Наталья Виртуозова.

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