РИАМО - 9 сен. Московские следователи возбудили дело по факту покушения на убийство матерью новорожденного ребенка, обнаруженного в мусоропроводе на юго-западе города, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Утром 9 сентября в мусоропроводе жилого дома нашли новорожденную девочку, завернутую в полиэтиленовый пакет.

Ребенка госпитализировали в одну из городских больниц, где девочка проходит обследование.

Уже начался комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, идут поиски родителей ребенка, допрашиваются жильцы дома, изучаются камеры видеонаблюдения.

Расследование по данному уголовному делу продолжается.