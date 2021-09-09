РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 сен. В Подольске высадят саженцы на 63 площадках в рамках экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево», всего горожане посадят более 700 деревьев и 1000 кустарников, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Массовая экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет 11 сентября во всех муниципалитетах Подмосковья. Она стартует в 11:00. Ожидается, что в акции примут участие около 25 тыс. человек, будет высажено около 230 тыс. деревьев и кустарников.

В Подольске для высадки саженцев определены 63 площадки во всех микрорайонах муниципалитета – по 40 адресам во дворах работы организуют муниципальные и частные управляющие компании, также акция будет проходить на 23 общественных муниципальных площадках.

Центральная площадка будет организована на Бородинском бульваре в районе школы №36. Здесь планируется высадить 240 молодых деревьев.

На площадках участникам выдадут необходимый инвентарь – перчатки, ведра, лопаты, посадочный материал. В ходе акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Подольске будет высажено более 700 саженцев деревьев и 1000 саженцев кустарников.

Основная цель акции – повышение экологического благополучия Московской области, воспитание бережного отношения к природе, привлечение внимания общественности к проблемам защиты и воспроизводства лесов, к вопросам экологии и культуры поведения в лесах.

К участию в мероприятии по высадке деревьев приглашаются школьники, студенты, жители округа, представители общественных организаций, профессиональных и отраслевых союзов, предприятий и учреждений.