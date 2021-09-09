РИАМО - 9 сен. Из-за проведения инженерных работ на нескольких участках дублера Ленинского проспекта с 16 сентября изменится схема движения транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В районе дома 68/10 на Ленинском проспекте водители смогут двигаться по 1 полосе. Ограничение будет действовать до 30 сентября.

У дома 66 на Ленинском проспекте также можно будет воспользоваться одной полосой, парковка запрещена.

Уже действуют ограничения движения на Ленинском проспекте в районе дома 64/2, они продлятся до 30 октября. Здесь для проезда доступна одна полоса, а также ликвидирована парковка.