РИАМО - 9 сен. Помещение, расположенное в «Доходном доме М.В. Сокол» на Кузнецком мосту, выставлено на торги. Заявочная кампания уже стартовала. Конкурс по продаже объекта площадью 147,8 квадратных метров состоится 27 октября. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город регулярно предлагает инвесторам нежилые помещения на торгах. С начала года предприниматели уже приобрели 320 объектов, в которых смогут развивать свой бизнес. Сейчас на конкурс выставлен примечательный лот: коммерческие площади в «Доходном доме М.В. Сокол» по адресу: Кузнецкий мост, дом 3 строение 2. Это здание входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Стартовая цена на конкурсе – 21,9 миллион рублей», – сообщил заммэра.

Конкурс как формат реализации лотов предусмотрен для объектов культурного наследия, включенных в государственный реестр ОКН. Это открытая по составу участников процедура. Цена, которую претендент готов заплатить, заявляется открыто в ходе проведения торгов. При этом каждый участник имеет право сделать только одно предложение, равное или превышающее установленную начальную цену. Инвестор, который предложит наивысшую стоимость, объявляется победителем торгов.