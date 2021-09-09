РИАМО - 9 сен. За 8 месяцев текущего года сотрудники столичной Госавтоинспекции пресекли более 29 тыс. нарушений правил перевозки детей в автомобиле, сообщает пресс-служба ведомства.

За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 3 тыс. рублей.

Водителям напомнили о необходимости использования специальных удерживающих устройств при перевозке детей в автомобиле. Ребенок, находясь в машине, требует дополнительной защиты и внимания.