РИАМО - 9 сен. Благодаря совершенствованию социальной сферы за 1,5 года в Москве было трудоустроено четверть миллиона человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В четверг на территории столичного Гостиного двора открыли IV форум социальных инноваций регионов.

«Почти 2 млн диагнозов поставлены с помощью подсказок доктора на основе искусственного интеллекта. <…> Сегодня вся система здравоохранения переживает глубинные изменения», - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что в мегаполисе также было создано 6 мощных онкоцентров.

Ранее мэр назвал плановую медпомощь в городе первоочередной задачей властей.