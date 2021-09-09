РИАМО - 9 сен. С начала сентября пассажиропоток «Мострансавто» увеличился почти на 4% по сравнению с последней неделей августа. С 1 по 7 сентября жители и гости Подмосковья совершили в автобусах предприятия более 8,6 млн поездок, сообщает пресс-служба компании.

Лидером по количеству операций стала регистрация проезда соцкартами жителя Московской области и москвича - в первую неделю сентября зафиксировано более 4,4 млн поездок. Всего зафиксировано 2,1 млн платежей бесконтактными банковскими картами и гаджетами с NFC-чипом. Это самый популярный способ оплаты. За ним следуют транспортные карты «Стрелка» всех видов с 1,6 млн операций.

Лидером по количеству перевезенных пассажиров стал маршрут №22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (мкрн. Детская)» – около 99 тыс. поездок. Также популярными на минувшей неделе были маршруты №344 «Химки (платформа Левобережная) – Москва (м. «Ховрино»)» – порядка 90 тыс. поездок, №1 «ст. Подлипки – ул. Силикатная» – свыше 78 тыс. поездок.

В сентябре трафик на маршрутах компании традиционно растет. Это связано с окончанием периода отпусков и началом учебного года.

«Мострансавто» обслуживает свыше 1,2 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линиях работает более 4 тыс. автобусов. Пассажирам компании необходимо пользоваться медицинскими масками или респираторами.