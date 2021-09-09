РИАМО - 9 сен. С 18 сентября по 13 ноября в столице проведут 24 бесплатных автобусных тура, в рамках которых все желающие смогут узнать, где должна была стоять восьмая сталинская высотка, какой фонтан построили по проекту итальянского скульптора и на какой улице жила актриса Любовь Орлова. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На экскурсиях можно узнать, где жили и работали представители разных народов и какой вклад они внесли в развитие Москвы, ее культуры и архитектурного облика», - отметили в пресс-службе Московского дома национальностей.

Кроме того, гиды поведают, какие тайны и легенды хранят улицы, дома и памятники мегаполиса.

В одном туре могут принять участие 54 человека. Во время экскурсии следует носить маски для профилактики распространения коронавируса.

18 сентябре состоится поездка, посвященная музею-заповеднику «Царицыно». Экскурсанты проедут практически через весь город. 26 сентября на экскурсии «История московских фонтанов. Европейские традиции в Москве» можно будет узнать, сколько всего фонтанов в городе, а также как связаны Чумной бунт в 1771 году и строительство водопровода.

Увидеть Москву в свете вечерних огней можно будет на экскурсии 16 октября. Автобусный маршрут данной прогулки проходит вокруг Кремля, по Бульварному и Садовому кольцам. Еще можно будет полюбоваться центральными проспектами столицы.