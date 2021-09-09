РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 сен. В подмосковных Люберцах на улице Космонавтов завершаются работы по расширению дорожного полотна, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг глава Люберец Владимир Ружицкий проинспектировал ход работ.

«В этом году мы ремонт дорог почти завершили. Сейчас мы находимся на улице Космонавтов, здесь есть поворот направо на улицу Южную, поэтому здесь всегда были пробки. Исходя из обращений жителей, мы, посоветовавшись с дорожниками и ГИБДД, приступили к расширению», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что работы завершат до конца четверга.

Всего в Люберцах запланирован на 2021 год ремонт 45 дорог, уже сделаны 44, в работе находится Хлебозаводский проезд.

Расширение проезжей части проводится в рамках реализации программы «Ликвидация глупых пробок». Всего в Люберцах в программу попало 2 адреса: пересечение ул. Электрификации и 1-го Паниковского проезда и пересечение ул. Космонавтов и Южной.