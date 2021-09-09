РИАМО - 9 сен. Пандемия коронавирусной инфекции ускорила процессы модернизации и изменения в социальной сфере, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В четверг в столице начал работу IV форум социальных инноваций регионов.

Мэр уточнил, что соцсфера создает много инноваций в стране. Но при этом считается, что она самая консервативная и неподвижная в своем развитии.

«Законодательство в социальной сфере меняется с такой скоростью, что даже я узнаю про них из газет. Но, слава богу, большинство этих решений принимается на благо граждан. Самая большая скорость модернизаций, изменений произошла в период пандемии», - сказал Собянин.

Он напомнил, что в Москве были созданы все условия для борьбы с коронавирусом: были организованы Covid-койки и временные госпитали.

Форум будет проходить с 9 по 11 сентября.