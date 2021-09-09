РИАМО - 9 сен. С 1 февраля 2022 года международная платежная система Visa поднимет до 1,3% межбанковскую комиссию для супермаркетов за прем оплаты картой, сообщает РБК.

Также в течение следующего года крупные продавцы мебели, бытовой техники и курьерские службы лишатся льгот.

Речь идет о межбанковской комиссии или интерчейндже - части эквайринговой комиссии, общего тарифа за прием карт, который банк взимает с магазина. Размер комиссии устанавливается платежной системой.

При этом интерчейндж не является доходом платежной системы. Его получает банк-эмитент, который направляет средства на развитие платежной инфраструктуры, обеспечения безопасности электронных платежей и т. д.

Изменение существующих программ нацелено на приведение тарифной политики в соответствие с текущими реалиями рынка.

У платежной системы также действует льготный тариф для крупных супермаркетов на уровне 0,5%. Он не изменится, однако с начала нынешнего месяца из него исключены премиальные карты Visa Platinum Business, а еще ранее - премиальные карты Visa Signature.