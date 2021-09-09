РИАМО - 9 сен. На территории Гостиного двора в столице прошло открытие IV форума социальных инноваций регионов, передает корреспондент РИАМО.
Она напомнила, что В Москве четко и оперативно удалось организовать помощь больным коронавирусом, создать комфортные условия для массовой вакцинации населения.
Также на открытие было зачитано приветствие президента Российской Федерации Владимира Путина.
Мероприятия в рамках форума будут проходить по 11 сентября. Всего запланировано провести свыше 50 мероприятий с мировыми экспертами и выставку проектов социальной сферы.
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