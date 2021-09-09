РИАМО - 9 сен. ВДНХ приглашает москвичей и гостей столицы 11 и 12 сентября отметить 874-й день рождения Москвы увлекательной программой, в которую войдут экскурсии, лекции, кинопоказы, концерты и яркие шоу. Главные темы праздника - дружба и гостеприимство, сообщается на официальном сайте мэра города.

Посетителей ждут экскурсии по музеям и другим интересным местам, лекции о Москве, концерты и шоу, а также спектакли и кинопоказы классических фильмов.

Большая часть мероприятий бесплатна, но нужна предварительная регистрация. Часть мероприятий проведут по билетам. В помещениях необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Праздничный концерт

Главный концерт праздника, на котором прозвучат современные хиты, состоится в Зеленом театре 11 сентября с 12:00, Его разделят на 3 части, для посещения каждой нужна онлайн-регистрация. Ожидаются выступления Данилы Луковкина и кавер-группы Boom Brass Band, группы «Ундервуд». Еще на сцене зеленого театра выступят Митя Фомин, Manizha и другие.

Прямую трансляцию концерта можно будет посмотреть на большом экране на Центральной аллее.

Кино и спектакли

В Музее кино 11 сентября покажут фильмы о столице: «Осень, Чертаново», «Притяжение», «Ехали в трамвае Ильф и Петров». Архитектуровед Виктория Фролкова проведет лекцию о панельной застройке Москвы. 12 сентября пройдет программа «Классика советской анимации. 85-летию «Союзмультфильма».

11 сентября в 14:00 на крыше павильона «Рабочий и колхозница» Театр Константина Кожевникова представит спектакль-сторителлинг «Москва: любить нельзя оставить», рассказывающий об истории столицы и ее жителях. В случае непогоды мероприятие перенесут в лекторий павильона.

Программа для детей

Для юных гостей подготовят спецпрограмму. Так, на «Робостанции» в течение 2 дней с 12:00 до 18:00 пройдут научные шоу и бумажные дискотеки с участием роботов. Также «Робостанция» предложит скидку 50% на все мастер-классы, проходящие с 11:00 до 19:30.

С 11:00 до 16:00 на площадках и верандах «Детского посольства» проведут бесплатные мастер-классы, спортивные игры для всей семьи, концерты и спектакли. А с 11:00 до 20:00 в «Союзмультпарке» покажут химическое и мыльное шоу, ребята смогут потанцевать на «Мировой мультдискотеке» с диджеем котом Матроскиным. Также открыта выставка мультипликационных персонажей «Мульткрасотки».

Экскурсии

На ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии, посвященные Москве. В центре «Космонавтика и авиация» разберут роль столицы в освоении космоса. Экскурсия «Из Москвы в космос» пройдет 11 и 12 сентября в 13:00, 15:00 и 17:00. В Музее ВДНХ можно увидеть игровые инсталляции, макеты, архивные фотографии и уникальную видеохронику, рассказывающие о ее истории. Бесплатные экскурсии по экспозиции пройдут в субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00.

Полюбоваться ночным городом можно на прогулке «Огни Москвы - огни ВДНХ» в субботу и воскресенье в 20:00. Гид расскажет о знаменитых фонтанах и о архитектурном ансамбле выставки, который вечером выглядит особенно впечатляюще.

11 сентября ВДНХ станет одной из площадок, где запустят праздничный фейерверк. Шоу начнется в 21:00.