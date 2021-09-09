РИАМО - 9 сен. Столичные энергетики стали подключать отопление к социальным объектам, на сегодняшний день тепло дали уже в 40 зданий, среди которых детские сады, школы и больницы, сообщает пресс-служба ПАО «МОЭК».

Городская система теплоснабжения готова к началу отопительного сезона 2021-2022 годов. Уже подготовлены 45 РТС и КТС, 96 малых котельных, более 17 тыс. км тепловых сетей, более 10 тыс. тепловых пунктов и 24 насосные станции.

Дату начала отопительного периода в столице устанавливает правительство Москвы.

В соответствии с федеральным законодательством решение принимается в случае, если в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже 8 градусов.

В прошлом году отопительный период в Москве начался 28 сентября, в 2019 году – 23 сентября, в 2018 году – 25 сентября, в 2017 году – 28 сентября, в 2016 году – 20 сентября.