РИАМО - 9 сен. Столичные следователи устанавливают обстоятельства обнаружения новорожденной в мусоропроводе дома на юго-западе Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Утром в четверг в мусоропроводе дома на Литовском бульваре нашли младенца. Девочку госпитализировали в одну из больниц столицы. Она проходит обследование, врачи оказывают малышке всю необходимую помощь.

По данному факту начата доследственная проверка.

В настоящее время специалисты работают на месте происшествия, они проводят все необходимые проверочные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств данного инцидента. Также устанавливаются родители девочки.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.