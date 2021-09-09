РИАМО - 9 сен. За последние 8 месяцев в столице зарегистрировали свыше 95,9 тыс. преступлений, из них 90 случаев изнасилований, количество которых выросло на 32,4%. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Специалисты подсчитали, что в мегаполисе совершено 115 убийств (-21,2%), 386 умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-16,5%), в том числе 36 со смертельным исходом (-34,5%), 231 случай разбоя (-26,9%), 1198 грабежей (- 26,3%), 27 093 мошенничества (-7,5%), 40 401 кража (+4,6%).

Согласно статистике, общее число преступлений за этот период уменьшилось на 1,1%. 33 137 преступлений совершено в общественных местах (-4,2%), из них 19 382 – на улицах.

Также в Москве зарегистрировано 38 169 преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (+12,1%).

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