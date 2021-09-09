РИАМО - 9 сен. Координатор бюро расследований ОНФ, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта обратился в Минздрав с предложением запретить врачам выписывать пациентам биологически активные добавки (БАД). Об этом пишет газета «Известия».

ОНФ провел исследование, из которого следует, что медработники навязывают БАДы своим пациентам, хотя эффективность данных препаратов при лечении не доказана.

Гетта предлагает ввести штраф за навязывание БАДов на суммы от 3 до 5 тыс. рублей.

В его обращении отмечается, что российский рынок биологически активных добавок в 2020 году составил порядка 74 млрд рублей, он увеличился с 2019 года на 17%. При этом свыше 55% реализуемых препаратов приходится на БАДы стоимостью 500 рублей и выше.

Также опрос пациентов в стране показал, что в 30% случаев перед покупкой БАДов пациента не информируют о том, что это не лекарственный препарат и данные добавки не обладают доказанной эффективностью.

Также депутат попросил Минздрав запретить использовать слово «препарат» в рекламных и информационных материалах о БАДах.

«К нам поступают обращения граждан, которые не знали, что они приобретали БАДы: им их порекомендовал или выписал врач, доверяя специалисту, они не думали, что конкретно им назначили, и покупали все согласно рецепту», — подчеркнул руководитель бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.

По его словам, человек перед покупкой препаратов должен точно знать, что именно он приобретает. Выбор о покупке БАДа всегда должен оставаться за пациентом.

«БАДы в России не проходят никакие клинические исследования, поэтому терапевтический эффект, который указывается в инструкциях по их применению, ничем не подтвержден. Хотя, например, в них может быть написано, что они лечат от всего, в том числе от коронавируса», — сказал президент общественной организации «Лига защиты пациентов» Александр Саверский.

Также сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, председатель правления Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний Ирина Мясникова считает, что пациентам ни в коем случае нельзя навязывать БАДы. Но и вводить на них запрет нельзя, так как некоторые заболевания лечатся только с дополнительным применением БАДов.