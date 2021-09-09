РИАМО - 9 сен. Внесены изменения в план землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении территории в поселке Кокошкино в новой Москве. Там модернизируют очистные сооружения, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Такое решение приняла рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии столицы по вопросам градостроительной деятельности, возглавляемая заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что по итогам внесения изменений в ПЗЗ на земельном участке ориентировочной площадью 2,5 га планируется размещение второго блока очистных сооружений суммарной площадью около 4,5 тыс. кв. м. Это позволит увеличить мощность объекта.

Сейчас на участке расположены иловые площадки и здание очистных сооружений общей площадью 1072,9 кв. м.