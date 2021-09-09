РИАМО - 9 сен. Возгорание произошло в квартире дома 12 по улице Маленковской в столице, пожарные спасли 14 человек, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Площадь возгорания в квартире составила 20 кв. м. На место ЧП были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона столицы.

Из горящей квартиры пожарные вытащили мужчину. Его передали медикам из скорой помощи. Кроме того, из соседних квартир спасли еще 14 человек, из них 3 ребенка. Еще 25 человек эвакуировали из дома.

Благодаря слаженным действиям пожарных огонь потушили в кратчайшие сроки.