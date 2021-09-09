РИАМО - 9 сен. С 10 по 19 сентября в центре Москвы состоится акция «В добрые руки», на Тверском бульваре можно будет познакомиться с собаками и кошками, которые живут в приютах и находятся в поиске дома и любящих хозяев. Об этом сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города.

Как уточнила заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина, данное мероприятие объединит тех, у кого уже есть питомец и кто только планирует завести домашнего любимца, а еще москвичей и волонтеров, которые неравнодушны к проблеме бездомных животных.

«К акции присоединились такие фонды помощи животным, как «Рэй», «Лапа дружбы», «Собаки, которые любят», «Котодетки» и другие. Специалисты и волонтеры проведут для посетителей лекции по зоопсихологии, воспитанию домашних любимцев и уходу за ними», - сообщила Сергунина.

Лекторий будет работать по будням с 15:00 до 19:00, по выходным - с 12:00 до 19:00.

Для желающих взять собаку или кошку из приюта предусмотрена спецзона, где можно пообщаться или погулять с животными. Данная зона будет открыта каждый день с 11:00 до 19:00.

На акцию можно прийти с собственными питомцами. Так, на кинологической площадке акции всех желающих будут обучать основам дрессировки. В будни занятия с кинологом планируется проводить с 15:00 до 19:00, в выходные - с 14:00 до 19:00.

Также будет работать зона груминга, где питомцам можно сделать экспресс-укладку или процедуру по уходу за ушами и когтями. Еще для животных подготовили полосу препятствий и другие развлечения.

На Тверском бульваре будет работать спецавтомобиль столичного комитета ветеринарии, который является мини-ветклиникой на колесах. Такая машина используется для оказания ветуслуг на дому, а также неотложной помощи животным. Ветеринары будут консультировать всех желающих по правильному содержанию и кормлению питомцев, проводить осмотры и делать УЗИ. Владельцы домашних животных смогут привести их на бесплатную вакцинацию от бешенства.

Площадки акции «В добрые руки» будут работать каждый день с 11:00 до 19:00. Также в рамках акции можно будет купить полезные аксессуары, средства для ухода, лакомства и игрушки для собак и кошек.

Поддержать фонды помощи бездомным животным можно через благотворительный сервис на портале mos.ru.