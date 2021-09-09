РИАМО - 9 сен. На территории поймы реки Чермянки в будущем спорткластере столичного парка «Яуза» обустроят 4 новых теннисных корта, завершить работы по их реконструкции планируется до конца сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Спортобъекты появятся на месте старой инфраструктуры. Рабочие уже поставили ограждения и сделали основание под укладку верхнего покрытия. Около кортов начался монтаж металлоконструкций будущих трибун вместимостью 400 человек. Данные работы запланировано закончить в ближайшее время.
По его словам, данное покрытие легко ремонтируется, а еще обеспечивает хороший отскок мяча, поглощает удары стопы, исключает световые блики и создает хорошую видимость.
Это покрытие сертифицировано Международной федерацией тенниса. Оно применяется на чемпионатах Австралии и США. Благодаря такому покрытию на новых кортах можно будет проводить официальные соревнования регионального уровня.
Еще возле кортов появятся раздевалки и санузлы, будут установлены фонари для игр в темное время суток. Также рабочие смонтируют специальную подпорную стенку, чтобы можно было играть в одиночный теннис.
«Площадь новых кортов останется неизменной — 2373 кв. м, но современное оборудование и инфраструктура дадут принципиально другое ощущение от игры, тренировок и наблюдения за спортсменами», — уточнил Мельников.
Он добавил, что данный теннисный комплекс в столице будет отличным дополнением создающегося спорткластера.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии