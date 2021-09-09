РИАМО - 9 сен. На территории поймы реки Чермянки в будущем спорткластере столичного парка «Яуза» обустроят 4 новых теннисных корта, завершить работы по их реконструкции планируется до конца сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Спортобъекты появятся на месте старой инфраструктуры. Рабочие уже поставили ограждения и сделали основание под укладку верхнего покрытия. Около кортов начался монтаж металлоконструкций будущих трибун вместимостью 400 человек. Данные работы запланировано закончить в ближайшее время.

«Все 4 игровые площадки будут иметь один размер — 23,77 на 10,97 м. В качестве финишного слоя используют специальное покрытие типа Hard. Это неприхотливая универсальная и многослойная поверхность на основе акриловых смол», — отметил замруководителя городского департамента капремонта Сергей Мельников.

По его словам, данное покрытие легко ремонтируется, а еще обеспечивает хороший отскок мяча, поглощает удары стопы, исключает световые блики и создает хорошую видимость.

Это покрытие сертифицировано Международной федерацией тенниса. Оно применяется на чемпионатах Австралии и США. Благодаря такому покрытию на новых кортах можно будет проводить официальные соревнования регионального уровня.

Еще возле кортов появятся раздевалки и санузлы, будут установлены фонари для игр в темное время суток. Также рабочие смонтируют специальную подпорную стенку, чтобы можно было играть в одиночный теннис.

«Площадь новых кортов останется неизменной — 2373 кв. м, но современное оборудование и инфраструктура дадут принципиально другое ощущение от игры, тренировок и наблюдения за спортсменами», — уточнил Мельников.

Он добавил, что данный теннисный комплекс в столице будет отличным дополнением создающегося спорткластера.