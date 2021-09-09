РИАМО - 9 сен. Российский президент Владимир Путин подписал указ о присвоении погибшему главе МЧС страны звание Героя России посмертно, следует из документа опубликованного на сайте Кремля.

В тексте указа говорится, что звание присвоено за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Он прыгнул за сорвавшимся в воду мужчиной, но разбился о выступающий камень.

Церемония прощания с Зиничевым пройдет 10 сентября в столице. Похоронить его планируется в тот же день в Санкт-Петербурге.

«Погиб как спасатель»: что известно о смерти главы МЧС Евгения Зиничева>>