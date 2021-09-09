РИАМО - 9 сен. В российском модуле «Звезда» на МКС сработала пожарная сигнализация. Космонавты почувствовали запах жженого пластика, пишет газета «Известия».

Сигнализация сработала минувшей ночью. Помимо запаха, астронавты увидели и дым.

Приборы на станции показали наличие вредных веществ рядом с медицинским шкафом.

Также известно, что запах сгоревшего пластика или электроники проник на американский сегмент станции из-за работающей вентиляции.

Однако запланированный выход космонавтов в космос переносить не планируют.