РИАМО - 9 сен. Неоднократно судимого 26-летнего жителя Смоленской области задержали в Одинцовском округе по подозрению в сбыте наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе несения службы в селе Немчиновка полицейские заметили мужчину, который вышел из такси и направился в сторону леса. При проверке гражданин заметно нервничал и сообщил сотрудникам ППС, что документов, удостоверяющих его личность, у него с собой нет», – сказала начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

Она добавила, что мужчину доставили в отдел полиции. При личном досмотре в рюкзаке задержанного нашли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Его изъяли.

По результатам химического исследования было установлено, что вещество является мефедроном, масса которого составляет порядка 900 г.

«Задержанный пояснил, что приобрел наркотики в теневом сегменте интернета с целью последующего сбыта бесконтактным способом через тайники-закладки на территории Подмосковья. Со слов правонарушителя, ранее он сбывал запрещенные вещества аналогичным образом в Смоленской области», – сказала Петрова.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенное в особо крупном размере».

По словам Петровой, мужчине избрали меру пресечения. Его заключили под стражу.