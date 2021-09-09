РИАМО - 9 сен. Неоднократно судимого 26-летнего жителя Смоленской области задержали в Одинцовском округе по подозрению в сбыте наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.
Она добавила, что мужчину доставили в отдел полиции. При личном досмотре в рюкзаке задержанного нашли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Его изъяли.
По результатам химического исследования было установлено, что вещество является мефедроном, масса которого составляет порядка 900 г.
«Задержанный пояснил, что приобрел наркотики в теневом сегменте интернета с целью последующего сбыта бесконтактным способом через тайники-закладки на территории Подмосковья. Со слов правонарушителя, ранее он сбывал запрещенные вещества аналогичным образом в Смоленской области», – сказала Петрова.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенное в особо крупном размере».
По словам Петровой, мужчине избрали меру пресечения. Его заключили под стражу.
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