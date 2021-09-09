РИАМО - 9 сен. На территории Северо-Восточного округа Москвы создадут 6 индустриальных кварталов, благодаря которым город получит 44 тыс. новых рабочих мест, сообщается на официальном сайте мэра города.

В частности, по 2 территории реорганизуют в районах Бутырский и Северное Медведково, а в Алтуфьевском и Отрадном — по 1.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что в проект вложат более 365 млрд рублей.

«Мы ожидаем, что бюджетный эффект по итогам реализации этих проектов составит 37 млрд рублей в год», - сказал Ефимов.

Он добавил, что в общей сложности участки имеют площадь в 49 га. На этой территории возведут школы, поликлиники, детские сады.