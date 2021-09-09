РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 сен. В поликлиническом отделении №11 Люберецкой областной больницы после завершения ремонтных работ будет установлен многофункциональный аппарат УЗИ нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках контроля поставки нового медоборудования первый заместитель главы администрации муниципалитета Ирина Назарьева посетила детское поликлиническое отделение №2 и Центр амбулаторной онкологической помощи Люберецкой областной больницы, а также северную подстанцию скорой медицинской помощи.

«Поступивший в ЦАОП уникальный многофункциональный аппарат УЗИ нового поколения, работающий в режиме 4D, позволит проводить точную диагностику и выявлять заболевания на самых ранних стадиях развития. Такой же аппарат установят в поликлиническом отделении №11 после завершения ремонта», - сказала Назарьева.

Аппараты УЗИ нового поколения также поступили в поликлинические отделения №№7, 8, 9 Люберецкой областной больницы.