РИАМО - 9 сен. Более 60 специалистов доступны горожанам в сервисе предварительной записи к нотариусу на портале mos.ru, за 3 месяца работы сервиса им воспользовались более 1,8 тыс. раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отметил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, в будущем число специалистов вырастет.

В основном люди записывались к нотариусу для оформления доверенности или согласия. Немногим реже москвичи обращаются к специалисту для того, чтобы подать документы для подготовки к сделке с недвижимостью.

Сервис записи к нотариусу можно найти на портале в каталоге услуг в разделе «Услуги для жителей». Воспользоваться им могут пользователи mos.ru как c полной, так и со стандартной учетной записью.

На сегодняшний день на портале представлено более 380 онлайн-услуг и различных сервисов, которыми пользуются свыше 14 млн человек.