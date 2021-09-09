РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 сен. На ярмарке вакансий и учебных рабочих мест 14 сентября жители городского округа Люберцы смогут подобрать варианты для трудоустройства, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Администрация городского округа Люберцы и ГКУ МО «Люберецкий центр занятости населения» приглашают всех желающих принять участие в ярмарке вакансий и учебных рабочих мест. Она будет работать с 13:00 до 16:00.

Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест состоится во Дворце спорта «Триумф» по адресу: Люберцы, ул. Смирновская, дом №4.