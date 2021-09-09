РИАМО - 9 сен. С 30 августа по 3 сентября комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 18 закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Из них 7 закупок на устройство тротуаров («Мосавтодор»), 2 закупки на поставку асфальтобетонной смеси («Мосавтодор»), 2 закупки на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области («Мосавтодор»).

Кроме того, опубликовано по одной закупке на поставку автомобилей скорой медицинской помощи (дирекция единого заказчика Минздрава Подмосковья), на капитальный ремонт (перекладку) водовода (Кашира), на капитальный ремонт автомобильной дороги (Одинцовский округ), на проектно-изыскательские работы и строительство детской музыкальной школы (Королев), на благоустройство парка «200 лет Егорьевску».

Помимо этого, опубликованы закупки по разработке проектной и рабочей документации на реализацию мероприятий по улучшению безопасности дорожного движения на участках автомобильной дороги М-5 «Урал» (старое направление) («Мосавтодор»), на строительство автомобильной дороги регионального значения Каширское шоссе – Молоково - Андреевское в Ленинском округе, реконструкцию участка автомобильной дороги М-5 «Урал» - п. Володарского - Каширское шоссе («Мосавтодор»).

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.