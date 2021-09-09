РИАМО - 9 сен. Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в преддверии Дня города, праздник отметят 11 и 12 сентября. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в столице организовали круглосуточное дежурство оперативного и ремонтного персонала. Всего на нем будут находится 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур.

«Они готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города», - сказал Бирюков.

Он добавил, что усилили контроль и за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

«В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства», - заключил он.