РИАМО - 9 сен. В помещении мусоропровода жилого дома на Литовском бульваре в Москве обнаружена новорожденная девочка, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Девочке не больше суток от рождения. Предварительно, она была завернута в полиэтиленовый пакет. У ребенка нет видимых телесных повреждений.

Малышку передали врачам, которые оказывают ей необходимую медпомощь.

Прокуроры поставили жизнеустройство ребенка на контроль. После установления личностей родителей малышки их действиям дадут процессуальную оценку.

Ход процессуальной проверки контролируется прокурорами.