РИАМО - 9 сен. С 30 августа по 3 сентября в Подмосковье прошли 27 аукционов по земельно-имущественным торгам. По сравнению с предыдущей неделей реализация объектов на торгах выросла на 5%. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах за неделю приняло участие 80 человек. В среднем на 1 лот претендовало более 3 человек. Доход муниципальных бюджетов от продажи имущества за неделю составил более 6 млн рублей.

Так, на торгах по аренде земельного участка площадью 1 575 кв. м под магазины сроком на 4 года и 10 месяцев в Серпухове на лот претендовали 4 участника, итоговая цена превысила стартовую почти в 16 раз. Ежегодные платежи в бюджет Серпухова составят более 6 млн руб. Стартовая цена – 377 409 руб./год. Поселок Пролетарский получит новый магазин.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.