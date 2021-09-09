РИАМО - 9 сен. В пункте временного размещения на базе отдыха «Боровое» размещены 28 человек после взрыва в доме на улице 28 Июня в Ногинске, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Взрыв произошел утром 8 сентября. Жильцы дома были эвакуированы. Из-за ЧП обрушились стены здания на 2, 3 и 4 этажах, также рухнуло межэтажное перекрытие на 5 этаже.

На месте ЧП работают 395 человек и 93 единицы техники, в том числе от МЧС – 215 человек и 11 единица техники.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева семьи пострадавших из-за взрыва газа получат компенсации. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, получившим тяжелые травмы - 500 тыс. рублей, средней тяжести – 300 тыс. рублей, легкой тяжести – 100 тыс.

Кроме того, все жители, чьи квартиры были повреждены в результате происшествия, получат экстренную соцпомощь.

Взрыв газа в Ногинске: главное о происшествии>>