РИАМО - 9 сен. Церемония прощания с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым пройдет 10 сентября в Москве, его похоронят в тот же день в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Прощание проведут в здании МЧС на улице Ватутина.

8 сентября глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая человека на учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Он прыгнул за сорвавшимся в воду мужчиной, но разбился о выступающий камень. Поступок министра многие назвали героическим.

Зиничев был назначен на свою должность 18 мая 2018 года указом президента России. Звание генерала армии ему было присвоено 21 декабря 2020 года.

Ранее свои соболезнования родным и близким Евгения Зиничева выразили президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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