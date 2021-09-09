РИАМО - 9 сен. На территориях Богородского и Дмитровского округов обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны, места находок огородили полицейские, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Угрозы для жизни и здоровья населения округов нет.

Боеприпас, который нашли в Богородском округе, был уничтожен 8 сентября силами ФГКУ «Ногинский СЦ МЧС России».

На 11 сентября запланировано изъятие и уничтожение боеприпаса в Дмитровском округе, работы будут проведены силами ПСО-2 ГКУ МО «Мособлпожспас».