РИАМО - 9 сен. В столице свыше 10 тыс. докторов получили «Добрые бейджи» со своими фото, которые делают волонтеры. Бейджи помогают пациентам увидеть добрые лица врачей, скрытые под защитными масками, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

По словам главы комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерины Драгуновой, такие акции помогают докторам сохранить позитивный настрой во время работы.

«Мы будем продолжать эту добрую акцию. И очень ждем волонтеров-фотографов, готовых и дальше помогать делать фото», — сказала Драгунова.

Несколькими днями ранее 500 таких бейджей получили доктора городской клинической больницы им. братьев Бахрушиных. Главный врач больницы Андрей Ворыханов считает, что бейджи помогают укрепить доверие между врачом и пациентом.

Более 25 медицинских учреждений стали участниками этой акции. Снимки делают свыше 50 фотографов во время пересменки специалистов.

Присоединиться к проекту, став волонтером-фотографом, может любой желающий.

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