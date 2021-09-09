РИАМО - 9 сен. С 30 августа по 3 сентября комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 69 объектов. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе комитета.

Для строительства дома можно приобрести в собственность земельный участок площадью 700 кв. м для личного подсобного хозяйства в Клину. Начальная цена – 419 209 тыс. руб.

Под бизнес отлично подойдет выставленное на аренду здание площадью 1 270,7 кв. м с земельным участком площадью 1 438 кв. м под магазины в Домодедове. Начальная цена – 1 813 613,67 руб./год.

Также в аренду предлагают земельный участок площадью 1 141 кв. м под склады в Талдомском округе. Начальная цена – 123 972,5 руб.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.