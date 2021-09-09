РИАМО - 9 сен. С места взрыва в жилом доме на улице 28 Июня в Ногинске вывезли 155 куб. м мусора, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Взрыв случился утром 8 сентября. Это привело к обрушению стен на 2, 3 и 4 этажах, на 5 этаже рухнуло межэтажное перекрытие.

Семьи пострадавших и погибших в результате ЧП получат компенсации по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Власти Подмосковья выплатят компенсации и на ремонт автомобилей, которые были повреждены из-за взрыва.

Ранее глава Богородского округа Игорь Сухин сообщил о том, что спасатели продолжат разбирать завалы пострадавшего от взрыва дома.

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