РИАМО - 9 сен. Резюме должно презентовать соискателя как грамотного и успешного специалиста. Поэтому составлять этот документ необходимо, опираясь на ряд правил, сообщила РИАМО генеральный директор HR-компании «Кадровые решения» Наталья Матрехина.

Кратко и емко

«Резюме - это не автобиография и не пересказ трудовой книжки. Каждая строчка резюме должна вас продавать. Например, нужно указать не просто название предыдущей работы, а преподнести компанию с точки зрения ее позиций на рынке, указать масштаб, рейтинг», - сказала Матрехина.

Аналогично эксперт посоветовала написать и о своих предыдущих должностях, ничего не приукрашивая и не преувеличивая. Рекрутеру должен быть сразу понятен функционал, который был у соискателя в других компаниях. Например, вместо «менеджер по продажам» нужно лучше написать более конкретно: «менеджер по сопровождению клиентов», «менеджер по обработке входящих заявок» и т. п.

«Функциональные обязанности, опыт работы - это то, на что смотрят в первую очередь. Не надо переписывать свою должностную инструкцию. В 5-7 предложениях вам надо написать кратко и емко то, что вы делали. При этом максимально конкретно, с цифрами и с употреблением сильных глаголов, например, «принимал на работу», «привлек клиентов», «сформировал команду», - отметила специалист.

Презентовать лучшее

Основной акцент в резюме необходимо делать на своих достижениях. Рекрутер, а потом и нанимающий работника сотрудника менеджер хотят видеть в резюме ответы на вопросы, что умеет кандидат, какие задачи он решал и с каким результатом, поможет ли он компании справиться с ее задачами.

«Достижения тоже прописываем максимально конкретно, с цифрами и в глагольных формах», - добавила HR-специалист.

Она также посоветовала размещать на резюме свое фото. Это позволит привлечь внимание рекрутера на первом этапе отбора. Фотография на резюме должна быть актуальной, хорошего качества, контрастной, с крупным изображением лица.

«Вы сами должны себе нравиться на фотографии. Если вам кажется, что вы не фотогеничны и очень редко хорошо выходите на снимках, тогда не стоит вставлять свою фотографию. Можно легко испортить свое резюме одним лишь фото», - предупредила Матрехина.

Что делать с резюме дальше

Активными соискателям эксперт посоветовала зарегистрироваться на максимально большом количестве сайтов по поиску работы.

«Крупные, хорошо известные всем сайты – это хорошо, и здесь надо ежедневно обновлять свое резюме, иначе вы окажетесь в хвосте, на 5-10 странице базы. Поэтому здесь я бы советовала внимательно самим знакомиться с вакансиями и откликаться на понравившиеся», - добавила рекрутер.

Также стоит обратить внимание на менее известные сайты и разместить свое резюме там.

«Доступ к базе для работодателей в этом случае будет не таким дорогим, а может, и вовсе бесплатным. Поэтому ваше резюме могут увидеть намного больше работодателей», - заключила Матрехина.

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