РИАМО - 9 сен. В вечерний час пик на дорогах Москвы прогнозируются пробки в 8 баллов из 10 возможных. Сейчас загруженность городских улиц составляет 3 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Утром движение в центр города затруднено по Ярославскому шоссе, шоссе Энтузиастов, Волгоградскому проспекту.

Вечерние пробки могут быть вызваны в том числе дорожными работами. Затруднения ожидаются на 31 км и 53 км МКАД в обе стороны, Волоколамском, Пятницком, Дмитровском и Варшавском шоссе, проспекте Мира.

К 9 часам утра заторы на дорогах мегаполиса могут составить 6 баллов.