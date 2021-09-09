РИАМО - 9 сен. Специалисты Сбербанка заметили, что мошенники начали рассылать россиянам информацию от якобы портала госуслуг об откреплении от поликлиники и просьбе заново пройти регистрацию, сообщает РИА Новости.

Злоумышленники уверяют потенциальных жертв, что открепление случилось из-за технического сбоя. При этом они требуют уплатить госпошлину.

Как подчеркнул зампред правления банка Станислав Кузнецов, в своем письме мошенники просят как можно скорее пройти повторную регистрацию в условиях пандемии Covid-19.

Потенциальной жертве предлагают пройти по ссылке и заполнить соответствующую анкету, выбрать поликлинику и уплатить пошлину, не превышающую нескольких тысяч рублей.

В результате аферы информация о человеке попадает к злоумышленникам, которые могут узнать логин и пароль жертвы, зайти в профиль с персональными данными, а затем оформить кредит или микрозайм.