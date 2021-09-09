РИАМО - 9 сен. По заявкам в социальных учреждениях Москвы начали досрочно включать отопление, в настоящий момент поступило около 40 заявок, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«Решение о дате начала отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий», – сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что сразу включить отопление не получится. Технологический срок составляет 5 суток.

Среди учреждений, которые первыми получают тепло – детские сады и школы, поликлиники и больницы.

«Параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем – на предприятиях торговли и промышленности», – уточнил заммэра.

В мегаполисе была проведена масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону. Все мероприятия завершились в установленный срок – к 1 сентября.

Куда обращаться в Москве, если в доме не включили отопление>>