РИАМО - 9 сен. По заявкам в социальных учреждениях Москвы начали досрочно включать отопление, в настоящий момент поступило около 40 заявок, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
Он добавил, что сразу включить отопление не получится. Технологический срок составляет 5 суток.
Среди учреждений, которые первыми получают тепло – детские сады и школы, поликлиники и больницы.
«Параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем – на предприятиях торговли и промышленности», – уточнил заммэра.
В мегаполисе была проведена масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону. Все мероприятия завершились в установленный срок – к 1 сентября.
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