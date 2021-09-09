РИАМО - 9 сен. В Подмосковье и Москве в четверг будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь, температура может подняться до плюс 19 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в столице составит плюс 17-19 градусов, в Подмосковье - плюс 14-19 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, возможны порывы до 12-14 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет порядка 70%.

Такая погода считается комфортной для метеозависимых людей. Кислородный режим ожидается благоприятный.

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