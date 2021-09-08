РИАМО - 8 сен. На Московской областной станции скорой медицинской помощи работает кардиопульт, сотрудники которого за месяц провели свыше 3,5 тыс. консультаций, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Консультационный центр позволяет бригадам скорой на выезде в режиме реального времени передавать ЭКГ пациента врачу-кардиологу. Он расшифровывает ЭКГ больного и дает оценку его состоянию, что позволяет бригаде более точно установить диагноз и принять решение о госпитализации пациента.

«Кардиопульт работает в круглосуточном режиме и позволяет бригадам оперативно поставить диагноз и принять решение о госпитализации. За месяц врачи-кардиологи провели более 3,5 тыс. консультаций. Это особенно важно для пациентов с подозрением на инфаркт, когда больного необходимо в кратчайшие сроки доставить в стационар», - сказала зампредседателя правительства региона - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Это стало возможным благодаря закупке на Московскую областную станцию скорой помощи новых автомобилей, оснащенных электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ.

Только с начала года областная скорая получила 167 автомобилей, включая 12 реанимобилей. До конца 2021 года поступят еще 150 машин, оснащенных данными аппаратами. Кроме того, в этом году будет закуплено 387 аналогичных аппаратов ЭКГ.