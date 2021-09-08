РИАМО - 8 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что для него было важно в рамках своей работы запустить изменения в разных сферах жизни столицы. Город стремятся сделать удобным для жизни и комфортным.

«С моими достижениями – это вы уж сами определяйтесь. Для меня было важно запустить изменения не в одной сфере, а во всех сразу. На ВДНХ – это восстановление старины и общественных пространств, в районах - обновление площадей, улиц, парков. В транспорте нужны были кардинальные изменения», — сказал Собянин в интервью kp.ru.

Он добавил, что также нужны были изменения в строительстве, реновации. При запуске изменений в здравоохранении, культуре, образовании и других сферах стояли задачи сделать Москву удобной и комфортной для жизни.

Собянин подчеркнул, что МФЦ является таким хорошим проектом – там ощущается искренний сервис.

«Мы стараемся все свои проекты таким образом делать, с такой идеологией, тогда и город меняется, и отношение к городу меняется. Это, пожалуй, самое главное», — рассказал мэр.

Собянин также поделился своим способом справляться со стрессом. Он считает, что в сложные периоды нужно работать и решать проблемы, а не убегать от них.