РИАМО - 8 сен. Если объединить Подмосковье и столицу, то управление регионом усложнится, поэтому объединять регионы не нужно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Во всякой системе есть свои плюсы и минусы. Но если нет совсем очевидных минусов, то лучше эту систему не тревожить. Она выстроилась», — сказал Собянин в интервью kp.ru.
Он добавил, что в столице и области сложная система государственного управления. Если объединить регионы, управление усложнится, а не упростится, поэтому сейчас этого делать не нужно.
Мэр отметил, что в контексте объединения Москвы и Подмосковья стоит говорить об интеграции инфраструктуры, например, водоснабжения.
Он добавил, что важна единая система транспорта, так как многие жители области каждый день ездят в столицу. Этот вопрос решают с помощью создания вылетных магистралей, ЦКАД, развязок, но ключевым моментом являются железные дороги.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии