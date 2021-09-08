РИАМО - 8 сен. Если объединить Подмосковье и столицу, то управление регионом усложнится, поэтому объединять регионы не нужно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Во всякой системе есть свои плюсы и минусы. Но если нет совсем очевидных минусов, то лучше эту систему не тревожить. Она выстроилась», — сказал Собянин в интервью kp.ru.

Он добавил, что в столице и области сложная система государственного управления. Если объединить регионы, управление усложнится, а не упростится, поэтому сейчас этого делать не нужно.

Мэр отметил, что в контексте объединения Москвы и Подмосковья стоит говорить об интеграции инфраструктуры, например, водоснабжения.

«Этим мы с (губернатором Подмосковья – ред.) Андреем Юрьевичем Воробьевым активно и занимаемся, вовлекая мощности «Мосводоканала», поставляя качественную воду не только в Москву, но и в Подмосковье. Очистные сооружения также работают частично на Москву и Московскую область. Система электроснабжения тоже у нас единая, как и программа газификации», — рассказал Собянин.

Он добавил, что важна единая система транспорта, так как многие жители области каждый день ездят в столицу. Этот вопрос решают с помощью создания вылетных магистралей, ЦКАД, развязок, но ключевым моментом являются железные дороги.